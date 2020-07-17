Pınar KSK’nin korkusu yok

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Yunanistan'dan AEK, İtalya'dan Fortitudo Bologna, İspanya'dan Bilbao Basket, Almanya'dan Bamberg, Fransa'dan Cholet gibi güçlü takımlarla eşleşen Pınar Karşıyaka geçen sezon Europe Cup'taki başarısını tekrarlamaya çalışacak.

ÇEKİNMİYORUZ

Hiçbir rakipten çekinmediklerini söyleyen yeşil-kırmızılı ekibin baş antrenörü Ufuk Sarıca kurayı değerlendirdi. Sarıca, "Öncelikle 2020- 21 sezonu tüm takımlara hayırlı olsun. İki yıllık aranın ardından yeniden FIBA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyoruz. AEK, Brose Bamberg, Fortitudo Bologna, RETABet Bilbao olsun aynı zamanda Cholet ile ülkeler bazında Avrupa'da ekol olmuş, kulüpler bazında gelenekleri olan takımlardan oluşan bir grupta yer alıyoruz. Sezon öncesinde bir değerlendirme yapmak yersiz olur. Pınar KSK olarak biz geçtiğimiz sezon Avrupa'da gerçekleştirdiğimiz başarıyı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde de tekrarlamak istiyoruz. Kimseden de çekinmiyoruz. Oluşturacağımız kadro son topa kadar mücadele edecek" dedi.



GÖZLER KAPTAN SEMİH ERDEN'DE

YENİ sezon kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Pınar Karşıyaka'da gözler takım kaptanı Semih Erden'e çevrildi. İç transferde takımı büyük ölçüde korumayı başaran yeşil-kırmızılılar, tecrübeli oyuncuya gelecek sezon için de teklif sundu. Düşünmek için süre isteyen Semih Erden'in en kısa sürede cevap vermesi bekleniyor. 33 yaşındaki pivot KSK'de 6.6 sayı ortalamasıyla oynadı.