Sergen Yalçın’dan Victor Ruiz tepkisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Victor Ruiz'in gidişini problem etmiyor. Fenerbahçe derbisine eldeki en iyi kadroyla çıkmak için hazırlıklarını sürdüren Yalçın, Ruiz'in gidişi sonrasında "Giden gider, kalan sağlar bizimdir" yorumunu yaptı. Bu bölgede elinde Vida, Roco ve Erdoğan bulunan Yalçın, gerekli gördüğü durumda Necip'i de stoperde oynatabilir. Yalçın, kadrodaki isimlerin de Ruiz'in gidişine odaklanmamasını ve derbiyi düşünmesini istiyor.