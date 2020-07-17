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Haberler Spor Trabzonspor beklemede

beklemede

kupalarından 1 yıl men edilen bordo-mavili kulüp CAS’ta savunma yaptı. Karar 2 hafta sonra açıklanacak.

Trabzonspor beklemede
Giriş Tarihi: 17.7.2020

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Avrupa kupaların dan 1 yıl men cezası alan ve karara itiraz eden Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra verecek. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili savunması sürüyor. Korona virüs nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleşen duruşmaya Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer, bordo-mavili kulübün görevlendirdiği İsviçre'deki Hukuk Bürosu Avukatları ile birlikte Trabzonspor profesyonelleri katıldı. Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Duruşmanın ilk bölümü sona ererken Trabzonspor kurmayları duruşmanın ikinci bölümünde savunmasını sürdürdü.

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