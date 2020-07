Haydi Akigo bastır Altay

Hatayspor'un geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği TFF 1. Lig'de, Süper Lig'e yükselecek ikinci takım bugün oynanacak maçların ardından belli olacak. Son hafta maçları öncesinde 59 puanlı Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demirspor, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanı bulunan Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor. Erzurumspor, sahasında karşılaşacağı Ümraniyespor'u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek.



ERZURUM KAYBEDERSE ÜÇ ADAY

Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek. Erzurumspor'un 2 puan gerisindeki Akhisar Erzurum'un yenilmesini, Adana DS'nin ise puan kaybını bekleyecek. Akigo kazanır, Erzurum berabere kalır, Adana Demir galip gelemezse olası puan eşitliğinde averaja bakılacak. TFF 1. Lig'de son hafta maçlarının ardından Play-Off eşleşmeleri de bugün oynanacak maçlarla netleşecek Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Karagümrük ile 51 puanlı Altay'dan biri Play-Off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük'e en az 1 puan Play-Off için yeterli olacak.

AKHİSAR İÇİN FİNAL GİBİ MAÇ

TFF 1. Lig'de geçen sezon 7 yıllık maceranın ardından düştüğü Süper Lig'e dönmek için sezon başından bu yana yarıştan hiç kopmayan Akhisarspor, bugün final gibi son hafta maçına çıkacak. Ligde 34'üncü haftaya ikinci sırada direkt Süper Lig hattındaki Erzurumspor'un 2 puan gerisinde, Play-Off'u garantilemiş olarak giren Akhisar, Keçiörengücü'nü hedefine ulaşmak için ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maç öncesi Akigo'da cezalı duruma düşen Onur ve Bjarnason yok.

SIRA GELDİ AKHİSARSPOR'A

Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural bugünkü maçlar öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Çok büyük talihsizlikler yaşadık. Korona virüs sonrasında yeniden başlayan ligde test sonucu ben ve iki önemli oyuncumuzun pozitif çıktı. Eğer o maçta ben takımın başında olsaydım Altay'a yenilmezdik. Bugün ilk 2'den direkt Süper Lig'e çıkma şansımız hala var. Futbolda her an her şey olabilir. Olmasa da bunu Play- Off'tan başaracağız. Bugüne kadar 4 takımı Süper Lig'e çıkardım. Şimdi sıra geldi Akhisarspor'a. Bu sezon sıkıntılı geçti ama mutlu bitecek" dedi.

ALTAY PLAY-OFF AŞKIYLA

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Erzurumspor'a tek golle yenilerek mutlak şampiyonluk hedeflerken Play-Off yarışında bile Fatih Karagümrük'ün 2 puan gerisinde kalan Altay, bugün son hafta maçında Giresunspor'a konuk olacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. İlk 2 yarışında havlu atmasına rağmen Play-Off umudunu az da olsa koruyan Altay, galip gelse dahi tek rakibi Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a yenilmesini bekleyecek. İkili averajda İstanbul temsilcisinin gerisinde olan siyah-beyazlılar diğer sonuçların tümünde ilk 6 dışında kalacak ve sezonu tamamlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX HD 2'den yayınlanacak.