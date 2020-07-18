Kaf-Kaf’ta şampiyonluk primi 600 bin TL

Karşıyaka'da yönetim şampiyonluk primini açıkladı. Yeşil-kırmızılı kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, yönetim kurulu olarak kendi kaynaklarıyla bir üst lige çıkılması halinde oyunculara prim olarak 600 bin TL dağıtacaklarını belirtti. Yönetici kaynağı dışında geliri olmayan yeşil-kırmızılı kurmaylar, camiadan oluşacak prim desteğini de takıma dağıtılacağını ifade etti. Sezon başında hedefledikleri noktaya ulaştıklarını belirten KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Teknik ekibe ve oyuncularımıza güvenim tam. Sahada gerekeni yapacaklardır. Bu sezon her branşta başarılı bir süreç yaşadık. Futbolda kazanacağımız kupayla bunu taçlandıracağız. Futbolcularımızla gurur duyuyorum. Göreve geldiğimizde taraftarımıza, sportif olarak da yüzlerinin yere bakmayacağının sözünü vermiştik. Bu sözü tuttuğumuzu zannediyorum. Gelecek sezonda da armamızın olduğu her yerde iddialı olacağız" dedi.

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