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Haberler Spor Başakşehir - Kayserispor I CANLI ANLATIM

- I CANLI ANLATIM

'in 33.haftasında , 'u konuk ediyor. Başakşehir'in kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Başakşehir - Kayserispor I CANLI ANLATIM

19.07.2020, 21:04 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020,21:05

Başakşehir bu maçı kazanırsa Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşacak.

Kayserispor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibi önünde yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

AZUBUIKE'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Medipol Başakşehir'de Hes Kablo Kayserispor mücadelesi öncesinde Azubuike'nin sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu ise bulunmuyor.

CRIVELLI VE CLICHY SARI KART CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcuları Enzo Crivelli ve Gael Clichy, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba.

Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Hasan, Aksel, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets.

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