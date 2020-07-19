Hakem böyle istedi

Süper Lig'de pandemi dönemi sonrası gülmeyi unutan Göztepe, Galatasaray deplasmanından da puansız ayrıldı: 3-1. Maça iki ekip de tutuk başladı. 12'de kaleci Okan'ın hatalı pasında Poko araya girip topu Soner'e aktardı. Soner'in şutunda topa üstten auta çıktı. 22'de Alpaslan'ın geri pasında Beto'dan topu kapan Adem topu boş kaleyi yuvarladı. Ancak hakem Koray Gençerler VAR kararıyla golü iptal etti. 44'te Mossoro müsait pozisyondan yararlanamadı.



GÖZ-GÖZ'ÜN NEFESİ YETMEDİ

46'da Adem'in kullandığı penaltı atışını Beto kurtardı. Ancak hakem Gençerler, Beto'nun atış esnasında öne çıktığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. Bu kez Belhanda topu üst direğe nişanladı. 60'ta uzak mesafeden Saracchi ağları sarstı: 1-0. 65'te Napoleoni'nin golünü hakem Gençerler, VAR kararıyla iptal etti. 77'de Murat'ın ortasında Napoleoni beraberliği sağladı: 1-1. 82'de Emre Akbaba'nın serbest atışında kaleci Beto'yu avladı: 2-1. 90+5'te Halil'in şutu direkten döndü. 90+7'de Taylan'ın pasında Yunus son sözü söyledi: 3-1.



CİM-BOM GÜLDÜ GÖZ-GÖZ KAHROLDU

Pandemi dönemi sonrası ligde galibiyete hasret olan Galatasaray ve Göztepe'nin mücadelesinde kazanan İstanbul ekibi oldu. Korona virüs salgını sonrası yeniden başlayan ligde 6 maça çıkan Göztepe, sahadan 4 yenilgi, 2 beraberlikle ayrılarak Avrupa Ligi'ne katılma şansını tepmişti. Ev sahibi Galatasaray ise son 8 maçta aldığı 4 yenilgi ve 4 beraberlikle 20 puanlık bir kayıp yaşarken şampiyonluk yarışına erken veda etmişti. Sarı-kırmızılılar, 8 maç sonra kazanarak Avrupa Ligi şansını sürdürürken Göztepe ise galibiyet hasretini 7 maça çıkardı ve 39 puanda kaldı. Galatasaray'ın ilk golüne imza atan Saracchi bu sezon ilk golüne imza atarak büyük bir sevinç yaşadı. Göztepe'de ise 5. golünü atan Napoleoni'nin skora katkısı İstanbul'dan puan getirmeye yetmedi.

POKO VE ALPİ YOK

Göztepe'de sakatlar kervanına Andre Poko ve Alpaslan da katıldı. Poko ikinci yarıda 62. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Adalesinde çekme olan Gabonlu orta saha oyuncusu maça devam edemezken yerini Castro'ya bıraktı. Maçın bitimine 5 dakika kala ise Alpaslan Öztürk bir pozisyon sonrasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

BETO VE HALİL TAKIMA DÖNDÜ

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Beto Pimparel ve Halil Akbunar takıma döndü. Sarı-kırmızılı ekipte, Ankaragücü maçında sakatlanan Portekizli file bekçisi eldivenleri kaleci Göktuğ'dan devralırken, Halil de 3 maç aradan sonra formayı terletti. Halil ve Zlatko Tripic kanatlarda görev alırken Göztepe'nin hücum yönüne katkı sağlamaya çalıştı.







SELÇUK FUTBOLU BIRAKTI

Galatasaray'ın 35 yaşındaki futbolcusu Selçuk İnan, dün Göztepe maçının ardından bir açıklama yaparak futbolu bıraktığını açıkladı. Aktif olarak yeşil sahalara veda ettiğini açıklayan Selçuk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ve kulübe desteklerinden dolayı teşekkür etti.



USTA-ÇIRAK KARŞI KARŞIYA

Göztepe'nin başında bu sezon ilk Süper Lig deneyimini yaşayan genç teknik patron İlhan Palut, dün ikinci kez Galatasaray'ın ünlü teknik adamı Fatih Terim'e rakip oldu. Palut, sezonun ilk yarısında ilk yarıda İzmir'de ağırladığı Terim'li Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Dün Türk Telekom Arena'da oynanan rövanş maçı öncesinde Palut ve Terim bir araya geldi. Birbirlerine başarılar dileyen iki teknik adamın dünkü kapışmasından bu kez Fatih Terim galip ayrıldı. Palut, Göztepe'nin başında 23. maçında 10. yenilgiyle ayrılırken diğer müsabakalarda 7 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

GÖZETEPE'DE WİLCZEK ŞOKU

Süper Lig'de Göztepe'nin dün Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde Kamil Wilczek şoku yaşandı. Sol ayak bileğinde ödem ve bağlarında gerilme olan Polonyalı golcü oyuncu riske edilmeyerek Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı. Wilczek'in yanı sıra diğer golcüler Cameron Jerome ve Deniz Kadah'ın da iyileşmemesi sarı-kırmızılı ekipte forvet sıkıntısına yol açtı.



İleri uçta forvetsiz kalan Göztepe'de teknik patron İlhan Palut ileri uçta kanat oyuncusu Napoleoni'ye şans verdi. Sarı-kırmızılı ekipte Serdar da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Galatasaray da ise sakatlıkları bulunan kaleci Muslera'nın yanı sıra Lemina ve golcüler Falcao ile Andone dünkü maçta yerlerini alamadı. Terim ileri uçta yine Adem Büyük'e şans verdi. Adem Büyük bu kez gol atmayı başaramadı.