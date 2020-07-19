Pınar Karşıyaka’nın hiç korkusu yok

ING Basketbol Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacaklarını söyledi. FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Yunanistan'dan AEK, İtalya'dan Bologna, İspanya'dan Bilbao Basket, Almanya'dan Bamberg, Fransa'dan Cholet gibi güçlü takımlarla eşleşen İzmir ekibinde antrenör Ufuk Sarıca, "Bu yıl FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de başarımızı tekrarlamak istiyoruz ve kimseden de çekinmiyoruz. Oluşturacağımız kadro ile de sonuna kadar mücadele eden bir takım olacağız. Takımımız daha da güçlenecek" dedi.

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