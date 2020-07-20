Bal-Kes Osmanlı’ya teslim oldu

TFF 1. Lig'de küme düşen son takım Adanaspor ve Eskişehirspor'un ardından Osmanlıspor FK oldu. 34. haftanın kapanış mücadelesinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Osmanlıspor'a 4-3 yenildi. 5. dakikada Beykan'la verkaç yapan Atakan'ın vuruşu yan ağlarda kaldı. 19'da Aly Malle'nin pasında Serdar ortaladı, savunmadan seken topu alan Celal Emir defansı geçti plaseledi: 0-1. 30'da köşe atışında Serdar, Mehmet'i düşürdü hakem penaltı noktasını gösterdi. 31'de Mertan Caner atışı ağlara yolladı: 1-1. 38'de Batuhan'ın uzun pasına hareketlenen Celal Emir'in kestiği topa Foxi dokundu: 1-2. 40'ta Erdem karşı karşıya topu kaleci Yiğithan'a teslim etti. Devre 2-1 sona erdi. 50'de Ezeh çıkardı kaleci Ahmet Eyüp'ten seken topa Mrsic vurdu, Mehmet çizgiden çıkardı. 58'de Doğukan harika çalımlarla getirip sert vurdu: 2-2. 62'de Atakan Rıdvan'ın pasına Beykan dokundu: 3-2. 66'da Mrsic harika vurdu: 3-3. 80'de Barış'ın ortasına Beykan kafayı çaktı: 4-3. Maç 4-3 bitti, Başkent ekibi lige veda etti.