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'de belirsizlik var

'de sezonun son maçında bu hafta Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek 'de büyük belirsizlik yaşanıyor.

Göztepe'de belirsizlik var

20.07.2020, 11:58

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle ara verilen Süper Lig'de müsabakaların yeniden başlamasıyla galibiyet alamayan tek takım olan sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek 14 oyuncuyla ilgili şu ana kadar somut bir adım atılamazken, teknik direktör İlhan Palut'un da kulüpte geleceğinin belirsiz olduğu vurgulandı. İki hafta önce Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından görevini bırakan ancak Başkan Mehmet Sepil tarafından istifası kabul edilmeyen genç teknik adamla yolların sezon sonu ayrılabileceği öğrenildi.

Göztepeli taraftarlar da şimdiden sosyal medya üzerinden yeni teknik direktör için anket düzenledi. Sosyal medyadaki bir taraftar sitesinde düzenlenen ankette Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay isimleri yer aldı. Yapılan oylamada sarı-kırmızılı futbolseverler Aykut Kocaman'ı tercih etti. Yeni sezonda takımda önemli değişimlere gitmesi beklenen yönetimin tekliflerin geldiği Alpaslan ve Halil'i de bütçeyi rahatlatmak için satabileceği dile getirildi. Henüz iç transferde hamle yapmayan kurmayların dış transferde bütçeye göre hareket edeceği ancak takıma çok iyi bir golcünün alınacağı kaydedildi.

DHA

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