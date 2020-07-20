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’a son darbe

Karadeniz ekibi, sahasında ’a yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Rakibi karşısında skoru bir türlü koruyamayan bordo-mavili ekip, şampiyonluktan da oldu.

Trabzon’a son darbe
Giriş Tarihi: 20.7.2020

Trabzonspor, sahasında Konyaspor'a önde olduğu maçta yenilerek şampiyonluğu rakibi Başakşehir'e bıraktı: 3-4. 6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 12'de Ekuban'ın derinlemesine pasında Sörloth meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth sağ çaprazdan ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 42'de Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rijad Bajic kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 52'de Campi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, Anicic'in müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını işaret etti.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU
56'da Sörloth penaltıyı gole çevirdi: 2-1. 61'de Guilherme'nin yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Novak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 3-1. 72'de Ndiaye ceza sahasının biraz dışında topla buluştu ve şutunu attı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara giderken önceki pozisyonda elle oynama tespit edildiği için gol geçerlilik kazanmadı: 3-1.

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