Turgutlu zafer aşkıyla

3. Lig 2. Grup'ta Play-Off yarı finalinde Esenler Erokspor'la karşılaşacak Turgutluspor, Antalya kampına coşkulu bir uğurlamayla gitti. Yıllar sonra 2. Lig'in kapısına dayanan Kasaba, görkemli bir törenle yola çıktı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve kırmızı-siyahlı yönetim kurulu üyeleri ile takım otobüsü kortej eşliğinde ilçeden ayrıldı.

'SİZLERE İNANDIK'

Turgutluspor tesislerinde bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve kulüp başkanı Hüseyin Güleç oyunculara ve teknik kadroya inandıklarını ifade ettiler. Teknik direktör Cüneyt Biçer ve takım kaptanı Mithat Yaşar kentin güvenini boşa çıkarmayacaklarını ve şampiyonluk kupası ile Turgutlu'ya döneceklerini ifade ettiler. Başkan Akın ve kulüp başkanı Güleç, Play-Off öncesi takıma ekonomik destek sağlayan Manisalı işadamı Taner Kestaneci'ye teşekkür etti. Takım otobüsü kortej eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndan Antalya'ya uğurlandı. Meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarını uğurlayan taraftarlar şampiyonluk sözü aldı.





'ŞAMPİYON TURGUTLUSPOR'

3. Lig 2. Grup'ta çarşamba günü saat 22.00'de Play-Off yarı final maçında Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek Turgutluspor, Antalya'ya moralli gitti. Takım otobüsünün yanına gelen yüzlerce taraftar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Ortalığı 'Şampiyon Turgutluspor' tezahüratlarıyla inleten taraftarlara teknik ekip ve futbolcular kupa sözü verdi.

İLKER UYAR