Altınordu’da hedef Mirkan

Daha önce Altınordu forması da giyen Mirkan Aydın kariyerinde 308 maça çıkarken 93 gol attı, 19 golün ise asistini yaptı. TFF 1. Lig'e büyük umutlarla başlayan ancak ligi 37 puanla 14. sırada tamamlayan Altınordu'da kurmaylar gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı. Giresunspor'dan tecrübeli kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile temasa geçen kırmızı-lacivertlilerin listesinde şimdi eski oyuncusu forvet Mirkan Aydın var. Bu sezon Hatayspor ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki oyuncunun, Güney temsilcisiyle sözleşmesi de sona erdi. Tecrübeli oyuncunun bonservisi eline bulunuyor.

YUVAYA GERİ DÖNECEK Mİ?

İKİ sezon önce Altınordu'da forma giyen Mirkan Aydın, geçen sezonda transfer döneminde gündeme gelmiş ancak yüksek fiyat istemesiyle anlaşma sağlanamamıştı. Teknik heyetin ısrarla isteği oyuncu için yönetimin kesenin ağzını açması bekleniyor. Almanya'da futbola başlayan 33 futbolcu, Türkiye kariyerinde Eskişehirspor, Göztepe, Altınordu ve en son Hatayspor kulüplerinde forma giydi. Mirkan, Türkiye'de 126 maçta 40 kez rakip fileleri havalandırırken 10 asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ