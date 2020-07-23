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Haberler Spor Fener’de rota Elıasson

Fener’de rota Elıasson

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki 24 yaşındaki başarılı oyuncunun bonservis sorunu bulunmazken transferinin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu öğrenildi.

Fener’de rota Elıasson
Giriş Tarihi: 23.7.2020

Fenerbahçe'nin hücuma takviye çalışmaları tam gaz sürerken listenin ilk sırasına Niclas Eliasson çekildi. Bristol City ile sözleşmesi sona eren Brezilya asıllı İsveçli yıldız oyuncunun menajeri ile bir araya gelen Kanarya, bu transferi bir an evvel bitirmeyi hedefliyor.

37 MAÇTA 12 ASİST
İngiliz ekibinde görev yapan oyuncu özellikle yaptığı asistlerle dikkat çekti. Bu sezon 37 karşılaşmada görev yapan oyuncu 12 asistle oynarken 3 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı.

DİĞER ADAY PEROTTİ
Fenerbahçe'nin sol kanat için Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Perotti ile ilgilendiği biliniyor. Geçtiğimiz ay sarı-lacivertli ekibin gündeminde sıkça yer alan Perotti'nin sözleşmesi 2021 yılı Haziran ayına kadar devam ediyor. Hasan Ali Kaldırım ile devam etmeyi düşünmediği öğrenilen Kanarya'nın sol bek konusunda girişimleri devam ederken Kasımpaşa forması giyen Haddadi isminin gündeme geldiği bildirildi. Kasımpaşa'nın Al-Ettifaq'tan kiraladığı oyuncu bu sezon performan ile beğeni kazandı.

208 MAÇTA 18 GOL ATTI
Niclas Eliasson, kariyerinde AIK, Falkenbergs, Norrköping ve Bristol City takımlarında görev alırken bu süreçte toplam 208 karşılaşmaya çıktı ve 18 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Başarılı oyuncu bir önceki sezon da 33 maçta 2 gol atıp 5 asist yapmıştı.

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