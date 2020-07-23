Gel de kahrolma!

Süper Lig'de bu sezon son haftalardaki performansıyla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Göztepe'den genç bir yıldız daha ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Alman devi Borussia Dortmund'tan renklerine bağladığı ve transferiyle büyük sükse yaptığı 21 yaşındaki Hüseyin Bulut'un kararı şok etkisi yarattı. Teknik direktör Tamer Tuna döneminde kadroya katılan genç orta saha için Trabzonspor ile ciddi bir yarışa giren Göz-Göz, transferi gerçekleştirerek sürpriz yapmıştı. Ancak gurbetçi futbolcu İzmir'de beklediği şansı bulamadı. Önce teknik direktör Tamer Tuna, ardından da İlhan Palut tarafından bir türlü şans verilmeyen 21 yaşındaki yıldız ligde ise hiç bir maç görevlendirilmedi.

LİGDE HİÇ OYNAMADI

Sadece kupada iki maçta değerlendirilen Hüseyin, U-19 ekibinin formasını terletirken kariyerine Almanya'da devam etmek için yönetimden izin istedi. Hüseyin'in alacaklarına karşılık bonservisini alması bekleniyor.



Hüseyin Bulut'a büyük umutlarla geldiği Göztepe'de sadece iki kupa maçında görev verilirken genç oyuncu 1 de gol attı.

BURAK HAKERLER