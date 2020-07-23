Trabzon’da yoğun trafik

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğa havlu atan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasından sonra yönetim arayışlarını hızlandırdı. Camiayı ve şehri yakından bildiği için bordo-mavililerin eski oyuncusu ve teknik direktörü Şota Arveladze ismine sıcak bakılırken, Abdullah Avcı da gündemde yer alıyor. Trabzon'un Avcı ile görüşmelerini sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alırken, 2017 yılında ismi Trabzonspor ile sıkça anılan Prosinecki de Karadeniz ekibinin gündeminde yer alıyor. Yönetim, teknik direktör konusundaki kesin tercihini kupa finalinin ardından verecek.

ROTASI YİNE İNGİLTERE OLACAK

Orta saha için çok ciddi bir çalışma yürüten bordo-mavililer, Obi Mikel'in ayrılığı ve Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle titiz hareket ediyor. Sörloth ve Ekuban gibi isimlerin yanı sıra Obi Mikel, Sturridge ve Ndiaye gibi yıldızları İngiltere'den kadrosuna katan Trabzonspor, yeni sezonda da İngiltere piyasasına ağırlık verecek.