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Haberler Spor Bornova Belediye’de takviyeler devam ediyor

Bornova Belediye’de takviyeler devam ediyor

Bornova Belediye’de takviyeler devam ediyor
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Bornova Belediyespor, ligin en tecrübeli oyuncularından Orbay Kaya ile sözleşme imzaladı. İTÜ ve Pınar KSK formalarını giydikten sonra TBL'de Balıkesir, Maliye Milli Piyango, Gelişim Koleji, Büyükçekmece, Gediz Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Samsun BŞB, Türk Telekom ve Manisa BŞB'de oynayan 38 yaşında, 2.03 boyundaki forvet geçen sezonu TB2L'de Ege Üniversitesi'nde geçirdi.

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