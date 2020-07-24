Samatta harekatı

Hücum hattını yenilemeyi hedefleyen Galatasaray, daha önceki transfer dönemlerinde de listesinde yer alan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta için harekete geçti. F.Bahçe'nin de radarında olan Aston Villa'nın 27 yaşındaki golcüsünü renklerine bağlamak isteyen Aslan, bu transferde elini çabuk tutmak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray oyuncu için çok istekli. Aston Villa'ya bu sezon devre arası transfer döneminde Genk'ten 10 milyon Euro karşılığında transfer olan Samatta, Premier Lig'de çıktığı 13 maçta 1 gol atarak hayal kırıklığına neden oldu.

JESUS JİMENEZ DE GÜNDEMDE

İngiliz basını, oyuncunun takımdan kiralık gönderilebileceğini yazdı. Bu arada Henry Onyekuru'nun yerine hızlı ve bitirici bir kanat oyuncusu arayan Galatasaray Polonya'nın Gornik Zabrze takımında oynayan İspanyol oyuncusu Jesus Jimenez ile ilgileniyor. 37 maçta 12 gol ve 8 asistle harikalar yaratan 26 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Fatih Terim'in ilgilendiği isimlerin başında geldiği öne sürüldü.