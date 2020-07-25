Aslan kötü bitirdi

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda öne geçtiği maçta Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. 18. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Fredy gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0. 22'de Ömer Bayram'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli'nin, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı. 37'de Doğukan Sinik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sangare'nin sert şutu kalecide kaldı. 42'de Doğukan Sinik'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 58'de Doğukan'dan topu kapan Adem'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Saracchi, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 63'te kazanılan köşe vuruşundan yapılan ortaya Belhanda dokundu. Belhanda'nın müdahalesinden sonra Amilton topa eliyle dokununca hakem penaltı verdi.

SON SÖZ BLANCO'NUN

65'te topun başına geçen Belhanda penaltıyı gole çevirdi: 1-2. 90+2'de Hakan Özmert'in sert şutunu Okan harika bir şekilde kurtardı. Dönen topa vuran Mevlüt Han'ın şutunda top direkten döndü. Top yine Antalyaspor oyuncularında kaldı. Amilton pasında topuğuyla topu ağlara gönderen Gustavo Blanco skoru belirledi: 2-2.



EMRE ŞOKU

Mücadelenin henüz 2. dakikasında yaptığı koşu sonrası sağ arka adalesini tutan Emre Akbaba, oyuna devam edemeyeceğini işaret etti. Milli futbolcunun yerine 5. dakikada Ömer Bayram girdi. Emre Akbaba'nın son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.