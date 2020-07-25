TFL Altekma’da Silva çok iddialı

Yeni sezonda tarihinde ilk kez Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele edecek Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma'da Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher Silva, İzmir'e gelmekle kariyerinin en isabetli kararını verdiğini söyledi. Daha önce Brezilya ve Güney Amerika şampiyonlukları yaşayıp İzmir'e gelerek takımla çalışmalara başlayan 29 yaşındaki 1.94 boyundaki arkadaşlarımdan bilgiler aldım. Çok ve doğru çalışma sonucunda yeni ligdeki amacımızı yerine getirebileceğiz. Takım arkadaşlarımla kaynaştım ve yabancılık hissetmedim. Birlikte güzel bir ekip ruhu oluşturup başarılı bir sezon geçireceğimize inancım tam" şeklinde konuştu.

DURMUŞ: HEYECANIMIZ ÇOK BÜYÜK

Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş "İzmir ve Türk voleyboluna yeni bir renk getirmek için yola çıktık. Kolej havasında güzel bir ekip oluşturduk. Heyecanımız büyük. İzmirlilerin de desteğiyle başarılarımız da büyüyecek" dedi.