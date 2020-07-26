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Alternatifler belirlendi

Altay’da F.Bahçe’ye giderse yerine veya getirilecek.

Alternatifler belirlendi
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Altay'da yönetim Fenerbahçe'ye git-mesi gündemde olan teknik direktör Yal-çın Koşukavak'ın alternatiflerini belirledi. Sözleşmesi devam eden Koşukavak'la yol-ların ayrılması halinde siyah-beyaz-lıların Ramazan Kurşunlu, Metin Diyadin, Mustafa Özer, Giray Bulak ve Reha Kapsal'dan biriyle anlaş-mayı planladığı ileri sürüldü.

EN GÜÇLÜ ADAY KURŞUNLU

İzmir ekibinde ilk 2 yarışında havlu attıktan sonra Play-Off bile-tini de kaptırması üzerine takım sezonu erken kapatmış, deneyimli tek-nik adam da tatile çıkmıştı. Kulislerde ismi geçen teknik adamlardan Ramazan Kurşunlu'nun ön plana çıktığı ifade edil-di. Yönetimin daha önce Altay'da hem futbolcu, hem de teknik direktör olarak görev yapan Reha Kapsal ile birlikte 1.Lig'de önemli deneyimleri bulu-nan Giray Bulak ve Metin Diyadin isimleri üzerinde de durduğu belirtildi.

BULAK HABER GÖNDERDİ

Giray Bulak'ın Altay'a haber gönderdiği belirti-lirken daha önce Gözte-pe'de futbolcu ve teknik adam olarak görev yapan Metin Diyadin'in de İzmir'e gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

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