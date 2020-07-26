Beşiktaş öyle mutlu ki

Süper Lig'de son haftaların çıkıştaki ekibi Beşiktaş, Sivas'ın Göztepe'ye yenildiği haftada G.Birliği'ni 3 golle geçipsezonu 3. tamamladı: 0-3. 12'de Boyd'un ortasında Atiba vurdu, direğe çarpan top auta gitti. 15'te Boyd'un pasında Diaby'nin vuruşunda top filelere gitti. Hakem, Diaby'nin topu eliyle kontrol ettiğini belirtti ve golü saymadı.. 33'te Flavio'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. Ancak bu gol de iptal edildi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

43'te Nkoudou'nun vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonucu bu golde sayılmadı. 51'de hakem Candeias'ın ceza alanı içinde topla elle oynadığını işaret etti ve penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına geçen Atiba takımını öne geçirdi: 0-1. 78'de Diaby, kaleci Burak'tan sıyrılıp topu filelere gönderdi: 0-2. 80'de Diaby, bu kez kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Elneny karşılaşmanın skorunu belirledi: 0-3.



ATİBA'DAN 6. GOL

BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson dün penaltıdan kaydettiği ile bu sezonu 6 golle tamamladı. Başarılı oyuncu daha önce de G.Antep FK, Kayserispor, F.Bahçe, G.Birliği (ilk yarı) ve ikinci yarıda Kayseri maçında fileleri sarsmıştı. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin 14 golle en skorer futbolcusu olan Bogdan Stancu, sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemedi. Gençlerbirliği'nin Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Rumen futbolcu Bogdan Stancu, bir sezonda aynı ligde ilk kez 14 gole ulaşarak, kariyer rekorunu kırmıştı.



DEVLER LİGİ'NE GİDEBİLİR



Beşiktaş dünkü sonuçla ligi 62 puanla üçüncü sırada tamamlarken siyahbeyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali de bulunuyor. UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uymaması gerekçesiyle Avrupa'dan men edilen Trabzonspor'un cezasının CAS'ta onanması olasılığında, siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak.



BURAK İÇİNİ DÖKTÜ

BEŞİKTAŞ'TAN Lille'e transfer olan Burak Yılmaz çarpıcı açıklamalar yaptı. Burak ödemelerle ilgili "Türk oyuncular uzun süre maaş alamadı ama bunu dert etmedi. Pandemi döneminde maaş alamayan yabancı oyuncular bizi bırakıp gitti. Onlara bir şey olmuyor. Yerli oyuncular parasını almak istediğinde kadro dışı bırakılıyor" dedi. Çin'e gittiğinde "Dönersem G.Saray'a dönmek isterim" dediğini kaydeden Burak, sarı-kırmızılı kulübün kendisini istemediğini kaydetti. Başarılı oyuncu Arda ile ilgili de "İnşallah Arda'nın ve G.Saray taraftarının gönlüne göre olur" yorumunu yaptı.



SERGEN YALÇIN DEĞİŞTİRDİ

BEŞİKTAŞ, Fenerbahçe derbisine göre zorunlu 4 değişiklikle sahaya çıktı. Yalçın, takımdan ayrılan Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng ile cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten son maçta faydalanmadı. Yalçın, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Güven Yalçın, Abdoulay Diaby, Rıdvan Yılmaz ve sarı kart cezasını tamamlayan Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi. Ankara'ya 17 oyuncudan oluşan kafileyle gelen siyah-beyazlı ekipte Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz ise yedek soyundu. Sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı. Kırmızı-siyahlı ekipte ise Hamza Hamzaoğlu altyapıdan ilk 11'de 6, 20 kişilik kadroda 11 oyuncuya yer verdi.