Fener son maçta patladı

Süper Lig'de sezonun son maçında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etti: 3-1. 21. dakikada sol taraftan ceza sahasında giren Skoda'nın dışarıya çevirdiği topta Boldrin'in şutu üstten auta çıktı. 28'de sol kanatta meşin yuvarlakla ilerleyen Melnjak'ın içeri gönderdiği topu Falette kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Skoda'nın vuruşunu kaleci Harun tek hamlede kurtardı. 32'de Melnjak'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Skoda'nın kafa vuruşu direğe çarpıp Harun'da kaldı. 37'de ceza sahası içine topla giren Emre, Abdullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. 39'da penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Emre'nin vuruşu ağlara gitti: 1-0. 53'te Boldrin'in savunma arkasına yerden gönderdiği topla Skoda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-1.

RODRİGUES SAHNE ALDI

60'TA Hasan Ali'nin pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topu alan Garry Rodrigues sol ayağıyla sert vurdu, köşeye giden top ağlarla buluştu: 2-1. 83'te Boldrin bir kez daha Skoda'yı savunma arkasına sarkıttı. Skoda bu kez aşırtma bir vuruş denedi, top kaleyi bulmadı. 90+8'de F.Bahçe'de Ferdi'nin nefis pasıyla Ozan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gökhan'ı da çalımlayan Ozan Tufan, skoru belirledi: 3-1