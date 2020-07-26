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Yeni lige veda etti

Doğu ekibi, üç topunun direkten döndüğü maçta Antep’e yenilip kahroldu.

Yeni Malatya lige veda etti
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor, 32 puanla 16. sırada kalarak lige veda etti. Maça ev sahibi Malatya tutuk başladı. 29'da Gökhan Töre'nin pasında Kjartansson'un bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti. 32'de Gökhan Töre'nin verdiği pasla ceza yayında topla buluşan Kjartansson bu kez de üst direği geçemedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 42'de Djilobodji'ın pasında Güray'ın vuruşunda kaleci Farnolle topu güçlükle kornere çeldi.

MALATYA İKİNCİ YARI YIKILDI
Maçın ikinci yarısına Malatya atak başladı. 48'de Gökhan Töre'nin pasında Kjartansson'un vuruşunda top kaleci Haydar'dan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Umut Bulut'un vuruşunda top bu kez direkte patladı. 63'te Gaziantep FK öne geçti. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Djilobodji'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. Yeni Malatya bu sonuçla Süper Lig'e veda etti.

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