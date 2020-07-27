Altay’da hedef Alihan

1. Lig'de son 90 dakikaya kadar Play-Off savaşı veren ve ilk 6 hedefinin dışında kalan Altay'da yönetim dış transferde düğmeye bastı. İç transferde sözleşmesi sona erecek olan 12 oyuncunun büyük çoğunluğuyla anlaşma sağlayacak olan siyah-beyazlılar, stoper takviyesi için Süper Lig'den küme düşen Ankaragücü'nün başarılı futbolcusu Alihan Kubalas'ı gündemine aldı. Savunmayı sağlama almak isteyen kurmaylar, 28 yaşındaki futbolcu ile temaslara başlarken bonservis bedeli ödemeyecek olması nedeniyle de transfere oldukça sıcak bakıyor. İzmir ekibi menajeri kanalıyla haber gönderdiği Alihan'dan olumlu dönüş alırken tarafların maddi konularda da anlaşma sağlaması halinde transfer gerçekleşecek.

YUVAYA GERİ DÖNECEK

Altay'da 2013 sezonunda forma giyen başarılı oyuncu Alihan bir aksilik olmazsa gelecek sezon yeniden siyah-beyazlı formayı terletecek. Alihan bu sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyerken 1 de gol atarak takıma skor katkısı sağlamıştı.



KERİM AVCI VEDALAŞTI

Altay'da Kerim Avcı siyahbeyazlı kulüpten ayrıldı. Devre arasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'dan kiralanan gurbetçi orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarına veda mesajı yollayarak yeni sezonda İzmir ekibinde olmayacağını duyurdu. Altay formasıyla 15 karşılaşmada görev alan Kerim, 3 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Siyah-beyazlıların Samsun'dan kiraladığı sağ bek Erhan Kartal ile Konya'dan kiraladığı stoper Abdülkerim'in geleceği ise belirsiz.