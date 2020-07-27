Altınordu’da rota Dereli

TFF 1. Lig'de geride kalan sezonda korkulu rüya gören Altınordu'da yönetim golcü transferine yoğunlaştı. Kırmızı-siyahlılar, gol yollarındaki sorunu çözmek için Süper Lig'e çıkan Hatayspor'un golcüsü Mirkan Aydın'ın yanı sıra Adanaspor'dan Ahmet Dereli'yi de gündemine aldı. Mirkan'ın birçok ekibin gündeminde olması nedeniyle alternatif arayan yönetim, 1. Lig'den küme düşen 27 yaşındaki gurbetçi oyuncuya teklif götürdü. Kulübüyle sözleşmesi devam eden golcü oyuncu alacaklarına karşılık bonservisini alabilirse transfer ciddiyete kavuşacak. Hatay ve Fethiye formaları giyen Ahmet bu sezon 26 maçta 2 gol atıp 4 asist yaptı.