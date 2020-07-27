  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altınordu’da rota Dereli

Altınordu’da rota Dereli

Altınordu’da rota Dereli
Giriş Tarihi: 27.7.2020

TFF 1. Lig'de geride kalan sezonda korkulu rüya gören Altınordu'da yönetim golcü transferine yoğunlaştı. Kırmızı-siyahlılar, gol yollarındaki sorunu çözmek için Süper Lig'e çıkan Hatayspor'un golcüsü Mirkan Aydın'ın yanı sıra Adanaspor'dan Ahmet Dereli'yi de gündemine aldı. Mirkan'ın birçok ekibin gündeminde olması nedeniyle alternatif arayan yönetim, 1. Lig'den küme düşen 27 yaşındaki gurbetçi oyuncuya teklif götürdü. Kulübüyle sözleşmesi devam eden golcü oyuncu alacaklarına karşılık bonservisini alabilirse transfer ciddiyete kavuşacak. Hatay ve Fethiye formaları giyen Ahmet bu sezon 26 maçta 2 gol atıp 4 asist yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’da rota Dereli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA