Fener çıldırdı

Spor Toto Süper Lig'i 7. sırada bitirerek hayal kırıklığı yaratan F.Bahçe, gelecek sezon çok konuşulacak bir kadro yaratmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, taraftarları ayağa kaldıracak iki dünya yıldızının peşine düştü. Vakit kaybetmeden transferlerini açıklamayı planlayan Kanarya'nın öncelikli hedefinin Liver- pool'un yıldızı Xherdan Shaqiri olduğu bildirilirken kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldıza 3 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif sunulduğu bildirildi. Shaqiri'nin henüz net bir karar vermediği ifade edilirken İngiliz kulübünün cevabı merakla bekleniyor. Kanarya'nın Premier Lig'den kadrosuna katmak istediği bir diğer isim Mata.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

M.United'in başarılı 10 numarası için Emre Belözoğlu'nun devrede olduğu konuşulurken bu transferin de bitmesi sürpriz sayılmayacak. İspanyol yıldız İngiltere'de sadece 19 maça çıktı ve 2 asist ürettti. Milli yıldız İspanya formasıyla da 10 gol attı.



MERT HAKAN VEDA ETTİ

DEMİR Grup Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kırmızı beyazlı kulübe veda etti. Fenerbahçe'yle anlaşan başarılı oyuncu veda notunda özetle "Veda zamanı alt liglerden gelen bir oyuncu olarak imza attığım Sivasspor'la son maçımı oynadım. Geride bin bir emek, mücadele ve her anını takıma katkı verme isteğiyle geçirdiğim 3 yıl bırakıyorum. Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmamı sağlayan, bana bu hayatı veren Sivasspor'a sonsuz teşekkürler" dedi.



2 SEZONDUR LİVERPOOL'DA

Liverpool'un Stoke City kulübünden renklerine bağladığı Xherdan Shaqiri, iki sezondur İngiliz ekibinde görev alıyor. İsviçreli futbolcu bu sezon saiki dece 7 maçta görev alırken 186 dakika sahada kaldı ve 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.



Kariyerine Real Oviedo Altyapısında başlayan Mata, Daha sonra RM Castilla, Valencia, Chelsea ve Manchester United'da oynadı.