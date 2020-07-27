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Haberler Spor Somaspor-Pazarspor | CANLI

Somaspor-Pazarspor | CANLI

3. 'de play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı mücadelede Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden izleyebilirsiniz.

Somaspor-Pazarspor | CANLI

27.07.2020, 21:17

CANLI YAYIN

3. Lig 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor Antalya Calista Sports Center'de kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalıyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yapıyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı heyecan dolu müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOMASPOR-PAZARSPOR İLK 11'LER

Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Muammer, Onur, Ali, Yusuf Can, Mehmet Bağlı, Taner, Nurettin, Mehmet Uysal

Pazarspor: Ebubekir, Şeyhmus, Mehmet Aytemiz, Fatih, Can Muhammet, Mehmet Eksik, Mete, Kadir Kaan, Mithat, Cevat, Aykut

SOMASPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Somaspor ile Pazarspor arasında oynanan kritik final karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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