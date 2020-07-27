Somaspor-Pazarspor | CANLI

3. Lig 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor Antalya Calista Sports Center'de kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalıyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yapıyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı heyecan dolu müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SOMASPOR-PAZARSPOR İLK 11'LER
Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Muammer, Onur, Ali, Yusuf Can, Mehmet Bağlı, Taner, Nurettin, Mehmet Uysal
Pazarspor: Ebubekir, Şeyhmus, Mehmet Aytemiz, Fatih, Can Muhammet, Mehmet Eksik, Mete, Kadir Kaan, Mithat, Cevat, Aykut
SOMASPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Somaspor ile Pazarspor arasında oynanan kritik final karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
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