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Somaspor-Pazarspor | CANLI

TFF 3. Lig'de play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı mücadelede Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden izleyebilirsiniz.

27.07.2020, 21:17