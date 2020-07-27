Göztepeli taraftarlar takımın yıldızları Beto Pimparel ve Andre Castro'nun ayrılığının ardından şok oldu. Sarı-kırmızılılar, üç yıldır sarı-kırmızılı formayı başarıyla terleten Beto ve Castro'yu mesaj yağmuruna tuttu. "Sizleri unutmayacağız" diyen futbolseverler, "Hoşçakal kaptan, hoşçakal alyanak" gibi ifadelere yer verdi. Kariyerinde 2 kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve Portekiz Milli Takımı'nda görev yapan Beto Pimparel, 2017- 2018 sezonunda Sporting Lizbon'dan Göztepe'ye transfer oldu ve 3 yıllık süreçte 95 maçta kaleyi korudu.
CASTRO KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Beto gibi İzmir temsilcisine 2017- 2018'de transfer olan 32 yaşındaki Castro ise kulüp tarihine geçti. Kasımpaşa'dan gelen deneyimli orta saha toplam 101 lig maçına çıkarak Göztepe'de en çok forma giyen yabancı futbolcu unvanını elde etti.
Taraftarlar çok üzgün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.