Taraftarlar çok üzgün

Göztepeli taraftarlar takımın yıldızları Beto Pimparel ve Andre Castro'nun ayrılığının ardından şok oldu. Sarı-kırmızılılar, üç yıldır sarı-kırmızılı formayı başarıyla terleten Beto ve Castro'yu mesaj yağmuruna tuttu. "Sizleri unutmayacağız" diyen futbolseverler, "Hoşçakal kaptan, hoşçakal alyanak" gibi ifadelere yer verdi. Kariyerinde 2 kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve Portekiz Milli Takımı'nda görev yapan Beto Pimparel, 2017- 2018 sezonunda Sporting Lizbon'dan Göztepe'ye transfer oldu ve 3 yıllık süreçte 95 maçta kaleyi korudu.

CASTRO KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Beto gibi İzmir temsilcisine 2017- 2018'de transfer olan 32 yaşındaki Castro ise kulüp tarihine geçti. Kasımpaşa'dan gelen deneyimli orta saha toplam 101 lig maçına çıkarak Göztepe'de en çok forma giyen yabancı futbolcu unvanını elde etti.