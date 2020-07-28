Altay’dan Timur hamlesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da transfer çalışmaları sürüyor. İlk imzayı Osmanlıspor'dan Sırp ön libero Jovan Blagojevic'e attıran siyahbeyazlılar, şimdi de Ümraniyespor'dan ön libero Timur Temeltaş'a kanca attı. Daha önce İzmir'de Altınordu forması giyen gurbetçi futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı. Bonservisi elinde olan Timur'un hafta içinde siyah-beyazlı yönetimle masaya oturup resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Bayer Leverkusen altyapısında yetişen Timur, Almanya'da çeşitli takımlarda oynadıktan sonra 2013-14 sezonunda Altınordu'ya geldi.

A.ORDU'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

O sezon Altınordu formasıyla 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki oyuncu Timur Temeltaş, daha sonra iki sezon 1. Lig'de takımda kaldı. Timur, son 4 sezonda ise Ümraniyespor'da top koşturdu. 1. Lig'de 140 maça çıkan deneyimli oyuncu 9 kez gol atma sevinci yaşadı.



BURSASPOR'DAN KEREM GÜNDEMDE

Altay yönetimi, Bursaspor'dan ayrılan sol bek Kerem Can Akyüz'ü de listesine aldı. Yönetimin 31 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yapacağı öğrenil-di. Karşıyaka'nın altyapısında yetişen tecrübeli fut-bolcu, Karşıyaka A Takım, Mardinspor, Diyarba-kır BŞB, Türk Telekom, Konya Şekerspor, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Alanyaspor ve Denizlispor'da da forma giydi. Kerem Can Akyüz, bu sezon Bursa eki-binde 11 karşılaşmada görev yaptı.