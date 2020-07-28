Deniz Kadah bombası

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim, dış transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Gurbetçi forvetler Kemal Rüzgar ve Yasin Ozan'la yolları ayırma kararı alan yönetim, Göztepe ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki golcü Deniz Kadah'ı gündemine aldı. İzmir ekibinin tecrübeli oyuncuyla görüşerek nabız yoklayacağı ifade edildi. Yönetimin forvet hattı için ayrıca Hatayspor'la şampiyonluk kupası kaldıran eski santrforu Mirkan Aydın ve Adanaspor'da küme düşme acısı yaşayan Ahmet Dereli'yi transfer listesine eklediği belirtildi. Ahmet'in de kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemediği ve 1. Lig'de oynamayı hedeflediği öğrenildi.

İKİ OYUNCU DAHA YOLCU

İZMİR ekibinde kiralık olarak forma giyen Ali Yaşar ile Batuhan Kırdaroğlu'nun da yeni sezonda kadroda yer almayacağı öğrenildi. Devre arasında Konyaspor'dan kiralanan sol bek Ali ile yine ara transfer döneminde Göztepe'den kiralanan sol kanat Batuhan için Altınordu'nun yeni bir girişimde bulunmayacağı belirtildi.