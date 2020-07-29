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Haberler Spor Serdar Gürler için pazarlık

için pazarlık

Serdar Gürler için pazarlık
Giriş Tarihi: 29.7.2020

Göztepe ile sözleşmesi sona eren ancak çapraz bağları koptuğu için yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Serdar Gürler'in sarı-kırmı-zılılarla yola devam edebileceği açıklan-dı. Göztepe'de 7 gol 5 asistle oynayan Serdar'ın trans-ferinde opsiyo-nu elinden bulun-duran Göztepe'nin Huesca takımı ile pazarlık halin-de olduğu bildirildi. Sakatlanmadan önce Trabzonspor ve Başak-şehir'in ilgelendiği Ser-dar'ın adı son dönemde de Tamer Tuna'nın teknik direktörlüğünü yap-tığı Antalyaspor ile de anılıyordu.

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