CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber

Spor Tahkim Mahkemesi CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Bordo mavili ekip, İsviçre federal mahkemesine başvuracak.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'un Avrupa Kupalarına bir yıl katılamaması nedeniyle gelecek sezon ülkemizi temsil edecek takımların durumları değişti.

Bu kararla birlikte önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılacak takımlar:

Başakşehir (Şampiyonlar Ligi)

Beşiktaş (Şampiyonlar Ligi ön eleme)

Sivasspor (Avrupa Ligi grup aşaması)

Aytemiz Alanyaspor (Avrupa Ligi ön eleme)

Galatasaray (Avrupa Ligi ön eleme