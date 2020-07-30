Manisalı Taner Taskın Tuzla’yı 1. Lig’e taşıdı

Manisalı teknik adam Taner Taşkın, Tuzlaspor'un başında memleketinin takımı Manisa FK karşısında tarihi bir başarıya ulaştı. Geçen sezon Manisa FK'nın teknik direktörü olan Taşkın, Play-Off çeyrek finalinde Tuzlaspor'a karşı başarılı olmuş, ama yarı finalde Fatih Karagümrük'e elenerek 1. Lig hedefine ulaşamamıştı. Sezon sonrası Manisa FK'dan gönderilen Taner Taşkın, bu sezon Tuzlaspor'un başında Manisa FK'nın kabusu oldu. Taşkın, memleketinin takımına karşı Play-Off final maçında tarihi bir zafer kazanıp, Tuzlaspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkardı.