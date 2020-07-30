Müjde! Düşme kalktı

Kulüpler Birliği'nin düşme kalksın önerisi dün TFF ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılan toplantıda onaylandı. Bu sezon düşen Ankaragücü, Kayserispor ve Y.Malatya'nın önümüzdeki sezon da Süper Lig'de devam etmelerine onay çıktı. 1. Lig'den gelen Hatay ve Erzurum ile bugünkü Play-Off finalinde karşılaşacak Adana Demir veya Karagümrük'ten birinin de katılımıyla gelecek sezon 21 takımla oynanacak.



FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir pandemi nedeniyle olağanüstü günler geçirildiğini bu nedenle bu öneriyi kabul ettiklerini açıkladı. Böylece profesyonel liglere geçilen 1959'dan bu yana ilk kez 21 takım aynı sezonda aynı ligde mücadele edecek. Süper Lig 1994-95 sezonundan beri 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanıyor. 1990-91 ile 1994-95 arasında 16 takım ve 30 hafta üzerinde oynanan Süper Lig, 1989-90 sezonunda 18 takım 34 hafta, 1989-90'da 19 takım 36 hafta, 1987-88'da ise 20 takım ve 38 hafta üzerinden oynanmıştı.