Akhisarspor isyan etti

TFF’nin korona virüs salgını nedeniyle sezon bittikten sonra dün liglerde küme düşmeyi kaldırmasına tepki gösteren yeşil-siyahlılar, hukuki yollara başvurmak için harekete geçti

TFF 1'inci Lig'de direkt Süper Lig'e çıkma şansını son hafta kaçırıp Play-Off'ta da yarı finalde Fatih Karagümrük'e elenen Akhisarspor, TFF'nin liglerde küme düşmeyi kaldırmasına tepki gösterdi. Kararla ilgili ulusal ve uluslararası bağlamda tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıklayan yeşil-siyahlalar sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "TFF'nin yapmış olduğu toplantı neticesinde gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinin etkilerinden dolayı düşmenin kaldırılması kararı verilmiştir. Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi üzüntü vericidir" denildi.



'KARAR ADALETE AYKIRIDIR'

"AYNI süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir" diyen Akhisarspor'un açıklamasında, "Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile TFF tarafından alınan bu karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır. Pandemi sürecinden en çok etkilenen kulüp olarak ulusal ve uluslararası tüm hukuki yollara başvuracağımızı bildiririz. " ifadeleri yer aldı.



■ KENAN MOLLA