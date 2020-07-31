Kartal ve Aslan’a müjde

Trabzonspor’un CAS’a başvurusu reddedildi ve yerine Beşiktaş Devler Ligi vizesi aldı. Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi elemesi oynamaya hak kazandı

Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) Trabzonspor'a gelen kötü haber bordo-mavililerde şok etkisi yaratırken bu kararla diğer takımlara ise Avrupa müjdesi geldi. CAS'ın bordo-mavili ekibin Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetmesiyle birlikte Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamaya hak kazanırken Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turlarından katılacak. Ligi üçüncü tamamlayan Kara Kartal normalde UEFA Avrupa Ligi'ne gidecekken böylelikle Başakşehir'in ardından Devler Ligi vizesi almış oldu.



SİVAS'IN DA KADERİ DEĞİŞTİ

Beşiktaş gibi sarı-kırmızılı ekibin yol haritası değişti. Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar Süper Lig'i Alanyaspor'un ardından 6. sırada tamamladığı için Avrupa hakkı elde etmemişti. CAS'ın cevabı sonrası Aslan da UEFA Avrupa Ligi eleme vizesi almış oldu. Bu iki takım dışında Demir Grup Sivasspor'un da kaderi değişti. Normalde eleme oynaması gereken Yiğidolar bu tabloda direkt UEFA Avrupa Ligi Grupları'na kaldılar. Alanyaspor da kupayı kaptırdığı Trabzonspor'un cezasının CAS'ta onandığı için Avrupa Ligi ön eleme turuna katılacak. Bilindiği üzere şampiyon Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.