Kokorin bombası

G.Saray, Zenit ile olan sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki yıldız isimle ilgilendiği öne sürülürken, Moskova ise Falcao ile anılıyor

Galatasaray'ın yeni sezona yönelik transfer çalışmaları ile ilgili Rusya'dan flaş haberler geldi. Rus basınının iddiasına göre sarı-kırmızılılar, sezonu Sochi'de kiralık olarak geçiren ve Zenit ile olan sözleşmesi sona eren Aleksandr Kokorin'in peşine düştü. Sarı-kırmızılıların yıllık 2 milyon Euro'luk maaş teklifini düşünmeye başlayan 29 yaşındaki futbolcu için Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova ciddi şekilde ilgilenirken Fransa ekiplerinden Marsilya'nın da oyuncunun durumunu araştırdığı yazıldı.



FALCAO SÜRPRİZİ YAŞANIYOR

Bu arada Rus ekibi Spartak Moskova'nın resmi twitter hesabıyla bir taraftar arasındaki diyalog gündeme oturdu. Spartak Moskovalı bir taraftar, resmi twitter hesabının yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü alarak, "Şifre çözüldü. Kokorin geliyor" diye yazdı. Spartak Moskova ise bu paylaşımı alıntı yaparak ilginç bir cevap verdi. Spartak Moskova twitter hesabı ise taraftarın bu paylaşımını alıntı yaparak taraftarın ekran görüntüsündeki gibi harflerin altını çizerek "Falcao" ismini verdi ve "Belki de o gelecek?" paylaşımını yaptı.