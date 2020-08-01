Caulker harekatı

Fenerbahçe, Erol Bulut’un Alanyaspor’dan öğrencisi olan İngiliz stoperi de kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına hız verdi

Teknik direktör konusunda Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut ile anlaşan F.Bahçe, bu görüşmeyi birkaç gün içerisinde resmiyete dökmeyi hedeflerken transfer çalışmalarında da gaza bastı. Yeni sezonda defans kurgusunu değiştirmeyi hedefleyen ekibin bu bölgeye takviyeyi de Güney temsilcisinden yapmayı hedeflediği öğrenildi. Kanarya, Bulut'un Akdeniz ekibinden öğrencisi İngiliz savunmacı Steven Caulker için girişimlere başladı. Bu sezon Alanya formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Caulker dışında takımın hücum oyuncusu Papiss Cisse'nin de listede olduğu bilinirken bu futbolcu Beşiktaş'ın da gündeminde yer alıyor