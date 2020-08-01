Kaf-Kaf isyanda

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı isyan bayrağı açtı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tüm liglerde korona virüs pandemisi nedeniyle küme düşmeyi sürpriz bir kararla kaldırmasından sonra 2. Lig'e çıkmayı Play-Off finalinde Turgutluspor'a penaltı atışları sonrası kaybeden KSK'de taraftarlar da Play-Off finali oynayan takımların üst liglere alınmasını gerektiğini savundu sosyal medyada, "Adalet istiyoruz" mesajlarıyla kampanya başlattı. Başkan Turgay Büyükkarcı, kararın başarısız olan takımları ödüllendirdiğini, yatırım yapan, başarıyı hedefleyen kulüpleri ise cezalandırdığını açıkladı.



VİRUS ÇIKTI, PANİK YAŞADIK

KÜME düşen takımlar yerine alt ligde final veya yarı final oynayan takımların üst lige alınması gerektiğini belirten ve bu kararın daha adil olduğunu vurgulayan başkan Büyükkarcı, "TFF lige kalite getirerek başa oynayan takımları ödüllendirmeyip, küme düşen takımlara ödül verdi. Korona virüs nedeniyle 3 günde bir testten geçtik. Sıkı tedbirlere rağmen bir oyuncumuzda virüse rastlandı ve takım olarak final öncesi büyük panik yaşadık. Bir yılımız çöpe gitti, adalet istiyoruz" diye konuştu.

MAĞDUR EDİLDİK

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, futbola yatırım yapıp 40 derece sıcaklıkta Play- Off oynayarak masraf yapan kulüplerin mağdur olduğunu ifade etti. Büyükkarcı, "Biz Antalya'da 10 gün kaldık ve sadece otele 300 bin TL konaklama ücreti ödedik. Bu rakam diğer masraflarla birlikte 500 bin TL'ye yaklaştı. Diğer takım oyuncuları tatil yapıp aileleriyle birlikte zaman geçirirken biz 38-40 derece sıcakta antrenman yapıp Play-Off maçlarına hazırlandık. Bunlar göz ardı edilmemeli" dedi.