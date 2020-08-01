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Karagümrük’te Süper mutluluk

Finalde ’u yenerek ’e çıkan ’te büyük coşku var

Karagümrük’te Süper mutluluk
Giriş Tarihi: 1.8.2020
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor'u yenen Karagümrük 36 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkarken taraftarlarına da çifte bayram yaşattı. Müsabakayı Vefa Stadı'na kurulan dev ekrandan takip eden kırmızı-siyahlı takımın taraftarları, takımlarının yıllar sonra Süper Lig'e yükselmeleriyle büyük sevinç yaşadı. Statta bir süre şampiyonluk sevincini yaşayan taraftarlar, daha sonra kutlamalara Karagümrük sokaklarında devam etti. Başkan Süleyman Hurma da büyük sevinç yaşadı.
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