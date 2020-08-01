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Haberler Spor Kartal’a koşuyor

’a koşuyor

Beşiktaş S.Donetsk forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgili güzel haber aldı ve temaslarını sıklaştırdı

Kartal’a koşuyor
Giriş Tarihi: 1.8.2020
Beşiktaş'ın kanada takviye için düşündüğü Wellington Nem ile ilgili müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlıların bir süredir transferi için uğraş verdiği 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Ukrayna basını dikkat çeken bir habere imza attı. Habere göre Wellington Nem'in kulübü Shakhtar Donetsk, yıldız futbolcuyu gözden çıkarırken, yerine gelecek ismi de buldu. Nem'in satılmasının ardından kanat transferi için Shakhtar Donetsk, şu anda PSV Eindhoven'de forma giyen Japon milli oyuncu Ritsu Doan'ı istiyor.

FLUMİNENSE'DE OYNADI
Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Wellington Nem, son olarak ülkesinin takımlarından Fluminense'nin formasını giymiş burada toplam 20 maça çıkmıştı. Oynadığı süreçte sadece Internacional filelerini sarsan tecrübeli oyuncu Brezilya Milli Takımı'nda da 3 karşılaşmada görev almıştı. Toplam kariyerinde 197 mücadelede 35 golü bulunan başarılı sağ kanat zaman zaman sol kanat ve 10 numara olarak da oynadı. Kara Kartal'ın Wellington Nem transferini önümüzdeki hafta içerisinde duyurması bekleniyor.

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