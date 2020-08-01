Trabzonspor kahroluyor

Rekorlarla tamamladıkları sezonu UEFA’nın kararıyla Avrupa yasağı ile kapattılar

UEFA tarafından Avrupa'dan men cezası alan Spor Tahkim Mahkemisi (CAS) tarafından da 12 milyon Euro'luk açığı affedilmeyen Trabzonspor, rekorlarla tamamladığı sezonu Avrupa kupalarından yoksun olarak geçirecek olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, son yılların en golcü dönemini yaşayıp, 3 kulvarda 110 gol kaydetti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 gol, kupada 9 maçta 24 gol, Avrupa kupalarında da 10 maçta 10 gol olmak üzere, toplam 53 karşılaşmada rakip fileleri 110 kez havalandırmayı başardı. Karadeniz temsilcisi son 24 sezonun en golcü dönemini geçirdi.