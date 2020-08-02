Fener hareketli

Transfer çalışmaları ile ilgili yoğun bir trafik yaşayan F.Bahçe, listesindeki yıldızlarla ilgili adım atmaya başlarken dün yine birçok iddia ortaya atıldı. Savunma hattında büyük değişikliğe gitmesi beklenen Kanarya'nın stoper arayışları ile ilgili dün yeni isimler dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin Hamburg ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki Kyriakos Papadopoulos'u yakın takibe aldığı bildirilirken 29 kez Yunanistan forması giyen oyuncunun imzaya yakın olduğu konuşuluyor. Savunma için öne çıkan bir diğer isim ise Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Benjamin Stambouli. Güncel piyasa değeri 9.5 milyon Euro olan Fransız stoper için temasların devam ettiği kaydedilirken Alanyaspor'dan Caulker'in de gündemde olduğu biliniyor.



ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR

BU arada hücum hattına da takviye çalışmalarını da tam gaz sürdüren Fenerbahçe'ye Beşiktaş ile kiralık anlaşması sezon sonunda sona eren Kevin Prince Boateng'in menajerler aracılığıyla teklif edildiği gelen haberler arasında. Bu sezon Beşiktaş ile 11 lig maçına çıkan ve 3 gol atıp 1 asist yapan yıldızoyuncu ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.

VEDAT LAZİO'YA DOĞRU

Vedat Muriç için tekliflerin ardı arkası kesilmezken dün bu konuda yine önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası golcü ile transfer görüşmesi yapmak üzere Lazio yöneticisinin gelmeye hazırlandığını duyurdu. Tuttomercato'nun haberinde, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin listesinin ilk sırasında Muriç olduğu öne sürüldü. Golcü için "Güçlü, takım oyununa sahip çıkıyor" denildi. Napoli ve Tottenham'ın da oyuncuyla ilgilendiği ancak bu 2 kulübün başka golcülerin peşine düştüğü, en güçlü adayın Lazio olduğu bildirildi.