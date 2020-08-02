Kocaman bir hamle

T FF 1. Lig'de yeni sezon öncesi hedefini bir kez daha Süper Lig olarak belirleyen Altay'da yönetimin teknik direktörlük konusunda Aykut Kocaman ile görüştüğü belirtildi. Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezon Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam Yücel İldiz ile bir araya gelen siyah-beyazlıların son olarak Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. İzmir ekibinin yönetimi, Kocaman'la yaptığı görüşmede uzun vadeli planlarını anlattığını ve fikir alışverişinde bulunulduğu da kaydedildi. Altay yönetiminin önümüzdeki hafta içinde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.



F.BAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRDI

Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran teknik direktör Aykut Kocaman, Konyaspor'dan önce İstanbulspor, Malatyaspor, Osmanlıspor ve daha önce formasını giydiği Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

MÜTHİŞ KARİYER

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de büyük başarılara imza atan Aykut Kocaman, 140 gol ile Kanaryalar'ın tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu. 2013 yılında, teknik direktör olarak göreve başlayan Kocaman Fenerbahçe ile bir lig, iki kupa şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Kocaman Konyaspor ile de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.