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’un gözü Vural’da

Yönetim, sözleşmesi biten tecrübeli teknik adamla yola yeniden devam etme niyetinde.

Akhisarspor’un gözü Vural’da
Giriş Tarihi: 4.8.2020

TFF 1. Lig'de Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenip Süper Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor. Yeşil-siyahlı ekibin Başkanı Fatih Karabulut'un da Kurban Bayramı biter bitmez tecrübeli teknik adamla yeniden bir araya geleceği ifade edildi.

TRANSFER YASAĞI KALKACAK
Yılmaz Vural'ı bırakmak istemeyen yönetimin her ihtimale karşı alternatifleri de belirlediği ancak deneyimli çalıştırıcının bir sezon daha Akhisarspor'un başında olabileceği vurgulandı. Yılmaz Vural'ın Akhisar'da kalmaktan yana tavır sergilediği dile getirildi. Yönetimin bütçeyi toparlayıp transfer yasağını kaldıracağı ve iskelet kadroyu da büyük ölçüde koruyacağı açıklandı.

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