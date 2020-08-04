Denizli’de Lung sesleri

Denizlispor, yeni sezonda kaleci transferi için Kayserispor ile sözleşmesi biten Silviu Lung'u gündemine aldı. Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'ın takımdan ayrılması, yedek kaleci Tolgahan Acar'ın sakatlanması ile sıkıntılı günler geçiren Ege temsilcisi son haftalarda kaleye geçen Hüseyin Altıntaş'dan da verim alamamıştı

TOLGAHAN DA GİDECEK

Yeni sezona iyi bir kaleci ile girmek isteyen yeşil-siyahlı ekibin bonservis bedeli olmaması nedeniyle Lung'u listenin başına yazdığı ifade edildi. Denizlispor'un 31 yaşındaki başarılı file bekçisiyle görüşmelere başladığı ve transferin en kısa sürede netlik kazanacağı açıklandı. Yönetimin Tolgahan Acar ile yolları ayıracağı, Hüseyin Altıtaş'ı kadroda tutacağı bildirildi. Ege ekibi İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'den 21 yaşındaki 1.98'lik kaleci Arijanat Muriqi ile de görüşmüş ama anlaşma sağlayamamıştı.

BEDRANEK YEDEKTE

Horozlar, Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Heerenveen'de görev alan 27 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Filip Bednarek'i de yedekte tutuyor. Sözleşmesi biten Bednarek, Hollanda'da daha önce Twente, Utrecht ve De Graafschap'ta oynamıştı.