Göztepe-Fener hattı

Süper Lig'de yaz transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olan Göztepeli Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe ısrarını ciddi olarak sürdürürken iki kulüp arasında takas gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, iki sezon önce Elazığ'dan bedelsiz renklerine bağladığı Alpaslan'a karşılık F.Bahçe'nin genç yıldızlarını istedi.

ALİ KOÇ DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Göz-Göz, Alpaslan için Fener'den Altınordu'da yetişip 2018-2019 sezonunda birlikte Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki kaleci Berke Özer ve 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Alıcı'yı istedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göz-Göz'ün bu talebini kurmaylarıyla masaya yatırırken, 1-2 gün içinde İzmir ekibine yanıt verecek. Fenerbahçe daha önce Alpaslan Öztürk'e karşılık Göztepe'ye Alper Potuk, Sadık Çiftpınar ve artı 1 milyon Euro önermişti.



U-21 TAKIMI'NDA KALEYİ KORUDU

20 yaşındaki genç file bekçisi Berke Özer, geçen sezon ilk yarıda Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandıktan sonra ikinci yarı F.Bahçe'ye döndü. A takımda forma şansı bulamayan Berke, U-21 takımıyla 8 maça çıktı. Berke sadece 1 kupa maçında A takımda 90 dakika forma giydi.



KADRODA BU YIL ŞANS BULAMADI

Fenerbahçe'de iki sezondur fazla forma şansı bulamayan Barış Alıcı geçen sezon ilk yarıyı Çaykur Rize, ikinci yarıyı da Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçirdi. Geçen sezon ilk yarıda 8 lig maçında süre alan Barış ikinci yarıda da Yeni Malatya'da kiralık olarak forma giymişti.



BURAK SÜLEYMAN'LA ANLAŞTI

GÖZTEPE'NİN, 3. Lig ekibi Kocaelispor'un golcüsü Burak Süleyman'ın transferini bitirdiği öğrenildi. Tüm sezon boyunca alt liglerde oyuncuları izleyen sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği ve transferi için önemli mesafe katteği vurgulandı. Kocaelispor'da kaptanlık pazubandını takan Burak Süleyman bu sezon çıktığı 24 maçta 11 kez gol atarak takımın elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Kocaelispor'la 2'nci Lig'e yükselme sevinci yaşayan oyuncunun 1+1 yıllık imza atması bekleniyor.



GÖZTEPE'DEN ÇİZME ÇIKARMASI

AVRUPA'DAKİ genç yıldızları da mercek altına alan Göztepe'nin İtalyan ekibi Bologna'nın 20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Leonardo Stanzani'yi gündemine aldığı iddia edildi. Forvet ve sol kanatta forma giyen futbolcunun Bologna U-19 takımında forma giyiyor. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı olan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 100 bin Euro. Ülkesinde yıldız adayı olarak gösterilen Stanzani için İzmir ekibinin Bologna ekibiyle temasa geçtiği bildirildi. Stanzani bu sezon toplam 16 maçta 1 gol kaydetti.