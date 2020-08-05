F.Bahçe’de yeni dönem

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezondur istediği başarılara imza atamayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yeni bir dönem başlayacak. Geçen sezon Alanyaspor'u çalıştıran teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler, biriki gün içinde genç teknik adamla resmi sözleşme imzalayacak. Çaykur Rizespor müsabakasının ardından futbolu bıraktığını açıklayan Emre Belözoğlu da sportif direktör olarak görev yapacak. Erol Bulut ile Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

ALANYA'DAN OYUNCU İSTEDİ

Yapılacak bu görüşmede futbol takımının genel durumu da masaya yatırılacak. Gidecek futbolcuların yanı sıra gelecek oyuncularla ilgili planlar yapılacak. Son iki sezonda transfer tercihlerinde büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertlilerin bu kez aynı hataya düşmemek için ince eleyip sık dokuduğu belirtildi. Teknik direktör Erol Bulut'un da Alanyaspor'dan bir-iki oyuncunun alınmasını istediği açıklandı. Fener- Bahçe, 10 Ağustos günü Samandıra'da toplanacak, 11 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nın yolunu tutacak.