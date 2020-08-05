Kemer sıkma dönemi

Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin gelecek sezon yapabileceği harcama limitlerini duyurdu. TFF'nin yaptığı açıklamada 2020-2021 sezonunda yüzde 15'lik sapma miktarı ile birlikte Galatasaray 493 milyon 398 bin 642 TL ile en yüksek harcama limitine sahip kulüp olurken, en az harcama limitine sahip takım ise yüzde 15'lik sapma ile birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL ile Kayserispor oldu.

FENERBAHÇE'NİN LİMİTİ DÜŞTÜ

Bir önceki sezona göre G.Saray, Trabzon ve Beşiktaş'ın harcama limitleri artarken F.Bahçe ve Başakşehir'in rakamlarında düşüş gözlendi. G.Saray'ın limiti 451 milyon TL'den 493 milyon TL'ye, Beşiktaş'ın limiti 275 milyon TL'den 298 milyon TL'ye Trabzon'un limiti ise 126 milyon TL'den 152 milyon TL'ye yükselirken; şampiyon Başakşehir'in limiti 179 milyon TL'den 170 milyon TL'ye, F.Bahçe'nin limiti ise 224 milyon TL'den 177 milyon TL'ye geriledi.

İTİRAZLAR 15 ARALIK'A KADAR

Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin itiraz hakkı için de "Kulüpler limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapabilir ve kurul kararıyla limitler arttırılabilir" açıklamasında bulundu.